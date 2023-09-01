Глава ЦИК РФ Памфилова прокомментировала возбуждение дела против нее на Украине Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что у нее нет желания и времени реагировать на возбужденное против нее уголовное дело на Украине.

— Сейчас нет ни времени, ни желания обращать внимание на столь незначительный повод, — подчеркнула глава ЦИК России.

Напомним, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении главы ЦИК России Эллы Памфиловой, ее заместителя Николая Булаева и секретаря ЦИК Натальи Будариной. Их подозревают «в посягательстве на территориальную целостность Украины».

В украинском ведомстве заявили, что всех троих подозревают в организации референдумов в новых региона Российской Федерации в 2022 году, а также подготовке выборов в органы местного управления. В офисе генпрокурора и Службы безопасности Украины подчеркнули, что Памфиловой, Булаеву и Будариной заочно сообщили о подозрении.