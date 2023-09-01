Экс-разведчик США Шаффер: Вашингтон совершил ошибку, не послушав Путина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший разведчик армии США Тони Шаффер заявил, что Запад совершил огромную ошибку, не прислушавшись к требованиям президента России Владимира Путина до начала спецоперации на Украине.

“Запад, в особенности США и Британия, не слушали его. Он очень ясно объяснил, чего хочет добиться. Вместо того чтобы принять его точку зрения, <…> его слова продолжали игнорировать”, — сказал военный в интервью YouTube-каналу George Galloway.

Шаффер отметил, что Западу не стоит продолжать свою политику по поддержке киевского режима, иначе это может привести к дальнейшей эскалации конфликта и прямому столкновению сил НАТО с российской армией.

Напомним, Владимир Путин подчеркивал, что спецоперация на Украине это вынужденная мера, поскольку Запад создал слишком большие риски в сфере безопасности России и отреагировать иными средствами было уже невозможно.

В свою очередь профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс отмечал, что Вашингтон создал все предпосылки к началу спецоперации России на Украине задолго до президентства Владимира Путина.