Клининг-эксперт Гершензон: занавеска для душа самая грязная в доме Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалист по клинингу Елена Гершензон называет предметы, на которых скапливается больше всего грязи.

Чтобы поддерживать чистоту, нужно регулярно проветривать и делать генеральную уборку в помещении. Особое внимание надо обратить на дверные ручки, выключатели электроприборов, именно на них собирается много бактерий.

Они легко убираются антибактериальной салфеткой. По статистике, 80% болезней переносится руками.

Если два года не чистить постельную подушку, то треть веса ее составляют насекомые, омертвевшая кожа, пылевые клещи. Поэтому подушки надо стирать не реже трех раз в год. Одеяла и пледы - не реже раза в месяц. Так же не менее одного раза в 10-14 дней пылесосить верхнюю поверхность матраса перед тем, как стелить на нее чистую простынь.

Оказывается, занавеска в ванной загрязняется быстрее всех. Обновлять шторку рекомендуется не реже раза в год. Кухонная губка для посуды входит в топ собирателей микробов. На небольшом участке губки, по данным микробиологов, приходится около 10 млн. бактерий. Также в мягких игрушках собираются патогенные микроорганизмы. Их можно подвергать чистке 1-2 в месяц. Рекомендуется протирать экран мобильного телефона и поверхность защитного чехла после каждого выхода на улицу или посещения общественных мест, советует Гершензон Газете.Ru.

Кстати, мягкие игрушки — это настоящий рассадник бактерий и возбудителей разных болезней, поэтому из необходимо регулярно чистить, передает телеканал "360".

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