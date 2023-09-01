Онколог Иванов: нужно сдать всего семь анализов, чтобы проверить свое здоровье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач онкохирург Антон Иванов рассказал, какие анализы надо сдать, чтобы на ранней стадии выявить рак. Обязательные и дополнительные анализы помогут узнать все о здоровье человека.

Прежде всего, общий анализ крови покажет наличие воспалительной реакции и злокачественных новообразований. Биохимический анализ крови диагностирует работу внутренних органов печени, поджелудочной железы, почек. Если выявлены нарушения, то биохимические маркеры данных органов могут увеличиваться.

Далее надо пройти более тщательное обследование на мутацию онкомаркеров, указывающих на наличие опухоли.

Онкомаркеры - это биологические вещества, которые вырабатываются самой раковой клеткой, их можно обнаружить в сыворотке крови. При повышенном уровне таких маркеров, следует идти к врачу-онкологу.

Важно знать, что злокачественные новообразования могут передаваться по наследству с клетками ДНК. Если в организме много различных лимфоцитов, то эти клетки уже борются со злокачественными образованиями. Но при ослабленном иммунитете, лимфоциты (если их более 20%) не могут справиться с онкологией.

-Дальнейшая диагностика может включать иммуногистохимические исследования. Это уже более современный молекулярный уровень диагностики, который покажет непосредственно, какие опухолевые клетки есть и какие у них есть маркеры,- советует врач «Газете.Ru.

Дополнительным анализом является биопсия, в результате которой берут незначительный участок органа и смотрят гистологически, есть ли трансформированные, злокачественные или предраковые клетки в этом органе.

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