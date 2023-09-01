Жителей городов-миллионников предупредили о нехватке солнца в начале сентября

В первеы дни сентября в Москве будет солнечно, а в Перми даст о себе знать осень Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики спрогнозировали погоду на первые дни осени. В субботу, 2 сентября, в Москве ожидается теплая погода с переменной облачностью, днем будет до 20 градусов тепла.

Утром скорость ветра – 2,2м/сек., а вечером – 1,5м/сек.

В воскресенье, 3 сентября, облачно, днем сохранится приятное тепло, температура достигнет 22 градусов со знаком плюс, а утром – до …+16 .

Что касается регионов, то жарче всего будет в Волгограде и Ростове-на-Дону. Там температура может подняться до 28–32 градусов тепла.

А вот жители Екатеринбурга и Перми почувствуют первое дыхание осени. Там будет прохладно, от +16 до +19 градусов.

В Омске и Челябинске температура сохранится такая же (16 – 19 градусов со знаком +), возможен дождь.

- Солнечного света в предстоящие выходные не будет хватать многим городам-миллионникам, пишет Life со ссылкой на данные метеорологов сервиса "Яндекс.Погоды".

Кстати, из-за того что зима в центральной части России, в том числе и в Москве, в этом году прогнозируется более теплая, ожидается рост числа опасных явлений, среди которых: ледяные дожди, гололед, сильный ветер и метели. Об этом в разговоре с «Известиями» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Осенью, чтобы поддержать иммунитет, нужно следить за своим рационом. При дефиците микро- и макронутриентов происходит снижение активности иммунных реакций. Поэтому перед осенним сезоном, когда происходит перестройка организма, необходимо добавлять в свой рацион овощи, богатые полезными веществами, пишет Газета.Ru.