Губернатор Самарской области навестил школьников в больнице в День знаний

В медучреждении для школьников организовали учебный процесс и оборудовали места для уроков. Фото: Светлана Осьмачкина

В пятницу, 1 сентября, в Самарской области губернатор Дмитрий Азаров побывал в больнице имени Середавина, где в педиатрическом корпусе навестил ребят, которые из-за болезни пропустили торжественные линейки и пока не могут посещать школу.

Накануне в Москве председатель правления фонда «Круг добра» Александр Ткаченко рассказал главе региона Дмитрию Азарову о всероссийской акции по поддержке детей и предложил навестить школьников, которые находятся на лечении. Губернатор Самарской области откликнулся на предложение, отметив, что это замечательная идея.

Заведующий нефрологическим и детским диализным отделениями Виктор Баринов рассказал, что к ним поступают дети региона с врожденными патологиями почек, хронической почечной недостаточностью и другими заболеваниями. В медучреждении для школьников организовали учебный процесс и оборудовали места для уроков. Обучать детей приходят учителя.

Глава региона пообщался с детьми, которые вместе с мамами в палате ожидали процедуру диализа, а также поинтересовался у девятиклассников планами дальнейшего продолжения учебы и выбора будущей профессии.

— Так случилось, что 1 сентября вы в больнице встречаете, но ничего в этом страшного нет. Нужно сейчас пройти все процедуры, восстановить здоровье и готовиться к учебному году. Пусть всегда день знаний у вас будет радостным, как и в целом получение новых знаний. Бодрости духа не теряйте, заканчивайте лечение и – в школу, договорились? — обратился губернатор Дмитрий Азаров к ребятам.