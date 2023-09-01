Силуанов: ЦБ и Минфин ищут консенсус по вопросам валютного контроля в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что вопрос валютного контроля в стране сейчас обсуждается между двумя ведомствами - Центробанком и Министерством финансов. Минфин выступает за более жёсткие надзорные меры, ЦБ придерживается более мягкой политики, стороны ищут консенсус. Об этом Силуанов заявил на конференции «10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра».

«Раньше Центральный банк был очень жестким последователем отстаивания темы валютного контроля. Мы - наоборот. Минфин более либеральный. Сейчас поменялось - мы за более жесткие меры в отношении контроля за потоками. Центральный банк здесь больше за либеральную позицию. Но ничего страшного, мы все равно найдем совместное решение и сблизимся», - заявил министр.

Как указала глава Банка России Эльвира Набиуллина, ЦБ не хочет создавать препоны на пути российских предпринимателей, однако согласен с тем, что валютный контроль в стране необходим. Набиуллина признаёт, что жёсткие меры нужны для стабилизации рыночной экономики, и считает, что нужно сохранить меры, несущие зеркальный характер.

Ранее KP.RU сообщил, что Центробанк заявил о минимальных шансах на скорое повышение ключевой ставки.