Шестилетняя девочка погибла после обстрела Донецка со стороны ВСУ

Представительство ДНР: при обстреле ТРЦ Донецк сити погибла шестилетняя девочка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что в результате обстрела со стороны ВСУ 1 сентября погибла шестилетняя девочка в центре Донецка.

“В час-пик ВСУ атаковали центральный район Донецка (локации ТРЦ "Донецк-Сити" и Шахтерской площади) 15 ракетами РСЗО.” — отмечается в телеграм-канале ведомства.

Всего в результате обстрела пострадали более 10 человек. Некоторые из них получили тяжелые ранения, поэтому число жертв может увеличиться.