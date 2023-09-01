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НовостиПолитика1 сентября 2023 12:55

Шестилетняя девочка погибла после обстрела Донецка со стороны ВСУ

В час-пик ВСУ атаковали центральный район Донецка 15 ракетами РСЗО
Сергей ЧИКОВ
Представительство ДНР: при обстреле ТРЦ Донецк сити погибла шестилетняя девочка

Представительство ДНР: при обстреле ТРЦ Донецк сити погибла шестилетняя девочка

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что в результате обстрела со стороны ВСУ 1 сентября погибла шестилетняя девочка в центре Донецка.

“В час-пик ВСУ атаковали центральный район Донецка (локации ТРЦ "Донецк-Сити" и Шахтерской площади) 15 ракетами РСЗО.” — отмечается в телеграм-канале ведомства.

Всего в результате обстрела пострадали более 10 человек. Некоторые из них получили тяжелые ранения, поэтому число жертв может увеличиться.