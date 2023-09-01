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НовостиПолитика1 сентября 2023 13:01

Путин и Эрдоган обсудят двустороннее сотрудничество на переговорах в Сочи

Также на повестке вопросы международной политики
Сергей КУДРИН
Путин и Эрдоган обсудят двустороннее сотрудничество на переговорах в Сочи

Путин и Эрдоган обсудят двустороннее сотрудничество на переговорах в Сочи

Фото: REUTERS

Президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, обсудят 4 сентября 2023 года в Сочи ряд вопросов, посвящённых как взаимовыгодному сотрудничеству между странами, так и актуальным темам международной политики, о чём сообщили в пресс-службе Кремля.

«Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, а также актуальную международную проблематику», - говорится в публикации.

Ранее KP.RU сообщил, что переговоры между Путиным и Эрдоганом назначены на понедельник, 4 сентября, и состоятся в Сочи.