Путин и Эрдоган обсудят двустороннее сотрудничество на переговорах в Сочи Фото: REUTERS

Президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, обсудят 4 сентября 2023 года в Сочи ряд вопросов, посвящённых как взаимовыгодному сотрудничеству между странами, так и актуальным темам международной политики, о чём сообщили в пресс-службе Кремля.

«Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, а также актуальную международную проблематику», - говорится в публикации.

Ранее KP.RU сообщил, что переговоры между Путиным и Эрдоганом назначены на понедельник, 4 сентября, и состоятся в Сочи.