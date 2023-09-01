Власти Гонконга ввели наивысший уровень угрозы из-за супертайфуна "Саола"

В Гонконге ввели наивысший уровень угрозы из-за супертайфуна "Саола" Фото: REUTERS

В Гонконге впервые за пять лет введен наивысший уровень штормового предупреждения Т10 из-за супертайфуна "Саола". Об этом сообщает метеорологическая обсерватория города.

Супертайфун "Саола", по сообщениям метеорологов, пройдет в 40 километрах к югу от побережья Гонконга. В городе ожидаются порывы ветра скоростью 118 километров в час (32,7 метров в секунду) и выше.

Сейчас тайфун проходит в 60 км от Гонконга, но, согласно прогнозам, он приблизится к городской обсерватории до 40 км.

Напомним, в последний раз в Гонконге было объявлено наивысшее по степени штормовое предупреждение пять лет назад - в 2018 году. Тогда речь шла о тайфуне "Мангхут".

Ранее KP.RU писал о том, что тайфун обрушился на Филиппины. На востоке островного государства он развился до супертайфуна "Саола". По данным синоптика Бориса Кубая, зародившиеся в Тихом океане тайфуны могут затронуть и Приморье, пройдя над акваторией Японского моря.