Стоимость бензина Аи-95 и дизтоплива на бирже достигли рекордных уровней

Цены бензина Аи-95 и дизтоплива на бирже достигли рекордных уровней Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Бензин марки “Премиум-95” поставил очередной антирекорд по итогам торгов 1 сентября. В европейской части России стоимость тонны топлива на бирже выросла на 0,62% и составила 74 468 рубля.

Цена бензина Аи-95 восьмой день подряд обновляет рекорд на бирже.

Тем временем летнее дизельное топливо прибавило 1,32% и достигло цены в 68 002 рубля за тонну. Бензин марки Аи-92 прибавил 1.07% и стал стоить 64 633 рубля за тонну, почти побив рекорд 24 июля.

При этом оптовая стоимость топлива является лишь частью итоговой цены бензина на заправках, а государство продолжает выплачивать нефтекомпаниям демпферные выплаты, чтобы остановить рост цен. Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль считает, что цена бензина на АЗС этой осенью может подняться, однако, рост составит не более 1 процента.