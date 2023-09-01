«Там весело, там очень круто»: Девочка честно рассказала Путину о своем первом дне в школе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поучаствовал в открытии учебных заведений в регионах на День знаний, и одним из них стал центр «Багратион» в Подмосковье, с ученицей которого, Ариной, глава государства пообщался о том, как ей понравился первый учебный день, какие у девочки впечатления от школы.

Сперва президент поинтересовался у девочки, кто её так красиво одел в школу, на что получил ответ: «мама». Путин попросил её передать матери слова благодарности, а затем начал спрашивать уже непосредственно про саму школу.

«В школе не страшно?», «А тебе понравился первый день в школе?», «А чем понравился?» - такими были вопросы, которые задал глава государства Арине. Школьница заявила, что в школе ей совсем не страшно, и что первый день ей очень понравился. Что конкретно оставило положительные впечатления. Арина не сразу нашла, что ответить, сперва сказав, что «в школе весело, и очень круто».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, который стоял рядом, попробовал подсказать девочке ещё каких-нибудь доводов, прошептав «Друзья...», но Путин это услышал, и со смехом заявил, что тем, кто подсказывает, нужно поставить «двойку». Впрочем, посыл Воробьёва президент оценил.

«Подсказка правильная, на самом деле. Здесь, в школе, у тебя появится много новых друзей, ты будешь общаться со своими сверстниками, со старшими школьниками. Будешь получать новые знания», - сказал Путин напоследок.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин объявил о достижении доступности дошкольного образования в России в 99%.