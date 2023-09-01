Экс-агент MI6 Крук: Киев переживает, что Байден предаст Зеленского перед выборами Фото: REUTERS

Бывший агент британской разведки MI6 Аластер Крук заявил, что на Украине сильно опасаются предстоящих выборов президента США, поскольку Джо Байден в преддверии выборов может подтолкнуть Киев к мирным переговорам с Москвой.

В эфире YouTube-канала Judging Freedom ведущий Эндрю Наполитано спросил у британского разведчика, ожидают ли на Украине “подставы” от действующего президента США ради переизбрания.

“В Киеве сейчас происходят внутренние распри. Все паникуют, поскольку боятся, что Запад одурачит Зеленского и заставит вести переговоры с Россией”, — ответил Крук.

Напомним, ранее Эндрю Наполитано обвинил власти США в намеренном сокрытии правды о провале широкомасштабного наступления украинских войск и заявил, что у ВСУ просто нет шансов в противостоянии армии России.

В свою очередь украинский политолог Олег Соскин считает, что киевский режим может остаться без финансирования еще и из-за разгорающегося коррупционного скандала вокруг сына президента США Хантера Байдена. По мнению эксперта, Джо Байдену могут в скором времени объявить импичмент, из-за чего Киев останется без денег уже осенью 2023 года.