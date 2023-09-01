Онколог рассказал о наиболее опасной генетической мутации, вызывающей рак Фото: Shutterstock

Предрасположенность к образованию злокачественных опухолей может передаваться по наследству. Самая распространенная мутация в генах, которая передается из поколения в поколение — BRCA1 и BRCA2. Об этом рассказал онколог Павел Копосов в беседе с «Газетой.Ru».

— Она может вызывать развитие рака молочной железы и яичников у женщин, у мужчин – рак простаты, — добавил эксперт.

Онколог также добавил, что наследственная мутация не всегда говорит о том, что у человека обязательно будет рак. Это скорее говорит о том, что стоит чаще проходить обследование.

Врач-онколог Евгений Черемушкин заявил, что каждый третий россиянин откладывает поход к врачу при классических симптомах, схожих с раком, при том, что на ранних стадиях обнаружение опухоли может спасти им жизнь. Его слова передал телеканал «360».

Гастроэнтеролог Андрей Фарбер рассказал, что злоупотребление фастфудом и жареной пищей часто может приводить к развитию рака кишечника. Чтобы избежать этого, стоит понимать, что кишечнику необходимо достаточное количество клетчатки. Этот совет специалиста опубликовали «Известия».