В Мурманской области учебный год начался для 140 тысяч школьников и студентов

Фото: gov-murman.ru

«Сегодня более 140 тысяч учеников, студентов по всей Мурманской области пришли за знаниями, и я всех с этим праздником поздравляю. Этот день важен для всех, независимо от возраста, но особо волнителен для первоклашек. Это новая пора в жизни, она непростая, но очень интересная, и очень полезная. Мы учимся всю жизнь, но именно школьная пора закладывает фундамент для решения любых задач уже во взрослом возрасте. Наши дети смелые, непосредственные, они лучше нас. Это наше будущее, и оно замечательное. Всем ребятам желаю успехов в учёбе, преподавателям – хороших и благодарных учеников. И конечно, поздравляю родителей с этим важным днём – именно от них зависит, какими вырастают ребята», – напутствовал школьников Андрей Чибис.

Губернатор рассказал о том, что во время подготовки к новому учебному году в Мурманской области была проведена масштабная работа по подготовке образовательной инфраструктуры.

В рамках плана «На Севере – жить» по проекту «Арктическая школа» в образовательных учреждениях уже обновлены 200 молодежных пространств и 62 «Точки роста» в рамках реализации национального проекта. Сегодня открылся второй «IT-Куб». Идет активное строительство двух новых школ в Мурманске и нового корпуса школы в Печенге.

После капитального ремонта в регионе открылись 6 школ: в Североморске, Кандалакше, Мурманске. Мурманская школа №1 среди них. Учреждение отмечает 88-летие в этом году. Сегодня ее порог переступили 75 первоклассников, а всего в школе более 300 учеников.

«Поздравляю школу действительно со вторым рождением. Здесь кардинально обновлено абсолютно все, и школа получилась классная, красивая, добротная. Очень непросто всегда заниматься реконструкцией старых зданий при новых требованиях. Я несколько раз был здесь в процессе строительства, и впечатления самые лучшие – задуманный проект получился. Мы это видим, дети, учителя. Благодарю всех, кто участвовал в работе. В том числе компанию «НОВАТЭК», которая в рамках соглашения о социальном партнёрстве закупила современную мебель и современное оборудование», – сказал Андрей Чибис во время торжественной линейки в честь Дня знаний.

Глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин отметил, что за время ремонта здание школы №1 было не просто реконструировано, а фактически перестроено заново.

«Благодаря поддержке губернатора и участию компании «НОВАТЭК» в учреждении появилась новая мебель и оборудование. Сегодня я с уверенностью могу сказать, что это не только старейшая, но и самая современная школа города-героя Мурманска. Это школа №1 во всех смыслах», – подчеркнул Юрий Сердечкин.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В ЗАТО Североморск открыли свои двери после капитального ремонта три школы: №2 в Сафоново, а также №1 и №12 в Североморске.

В ходе капитального ремонта учебных заведений обновлены фасады и кровля зданий, проведена внутренняя отделка помещений и заменены внутренние инженерные систем

Все работы велись в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования», которая реализуется Министерством просвещения Российской Федерации по инициативе Президента России Владимира Путина, а также региональной государственной программы «Образование и наука» и плана «На Севере – жить».