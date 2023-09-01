На Ямале в День знаний открылись две новые школы

Фото: yanao.ru

Школа в салехардском микрорайоне Обдорский рассчитана на 800 мест. В ней будут учиться, в том числе, 100 ребят с ограниченными возможностями здоровья.

На торжественную линейку в честь Дня знаний в новое учебное заведение столицы ЯНАО пришел губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

«Дети – это наш главный приоритет. Мы перед собой поставили задачу сделать Ямал лучшей территорией детства. И, конечно, школа – это один из ключевых элементов этой задачи. Очень важно, чтобы мы создавали современные условия для образования. Поэтому по всему Ямалу строим первоклассные школы по самым высоким стандартам – с лучшим оборудованием для профильных предметов, условиями для занятий спортом, красивой территорией вокруг», — сказал Дмитрий Артюхов.

Фото: yanao.ru

Глава округа пообещал, что в каждой школе будут условия для внеурочной деятельности, патриотического воспитания. Везде откроются отделения «Движения Первых». Это позволит вовлекать в патриотическое движение ребят и предоставлять им новые возможности для развития.

«И что важно, в каждой новой школе еще на уровне проекта закладываем создание доступной среды, чтобы и дети с особенностями здоровья могли учиться в равных условиях с остальными», — подчеркнул губернатор.

В новой школе предусмотрено все необходимое для удобства ребят с ОВЗ. Например, пол покрыт тактильной плиткой, оборудованы лифты, в холлах и классах – широкие проемы, на стенах – указатели с крупными буквами для навигации по зданию.

В селе Горки Шурышкарского района сегодня открылась еще одна новая школа. Учебное заведение вошло в программу по завершению долгостроев на Ямале, которую инициировал губернатор. Теперь ребята будут учиться в новом, современном капитальном здании общей площадью свыше пяти тысяч квадратных метров.

В ходе реализации масштабного проекта по обновлению общеобразовательных учреждений, запущенного главой региона Дмитрием Артюховым, до 2025 года на Ямале построят 25 школ.