Аналитик спрогнозировал, когда рубль начнет расти Фото: REUTERS

Повышение цен на нефть может ознаменовать рост притока валютной выручки в Россию, что в купе с повышением ключевой ставки и сокращением объемов кредитования, может укрепить рубль уже к октябрю. Такой прогноз дал аналитик Алексей Михеев в беседе с «Лентой.ру».

— С марта цена российской нефти марки Urals выросла с 45-50 до 70-75 долларов. Мы полагаем, что повышение цен на нефть будет способствовать увеличению профицита торгового баланса и должно вызвать рост притока валютной выручки в страну, — подчеркнул специалист.

Эксперт Станислав Митрахович заявил, что сейчас Россия с Саудовской Аравией и другими участниками ОПЕК+ работают над повышением цены на нефть, продлевая ограничения по добыче нефти. Этим специалист поделилися в беседе с «Царьградом».

При этом вернуть курс к 85 рублям за доллар можно, если российские власти сократят бюджетное стимулирование экономики и обеспечат продажу валюты компаниям-экспортерам. Такое мнение выразил экономист Михаил Задорнов, слова которого опубликовал Пятый канал.