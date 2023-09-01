Шойгу обговорил с главой МИД Турции Фиданом зерновую сделку Фото: Тимур ХАНОВ.

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Во время переговоров стороны обговорили детали зерновой сделки и её возможных альтернатив, а также российско-турецкую работу на территории Сирии. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

«Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи в Москве с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом обсудил зерновую сделку и совместную работу в Сирии», - говорится в сообщении.

Также Шойгу официально поздравил Фидана с переназначением на должность главы турецкого МИД, указав на то, что именно с его руководством внешнеполитическим ведомством удалось добиться множества полезных договорённостей как для России и Турции, так и для всего мира.

Ранее KP.RU сообщил, что до Шойгу Фидан встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, обсудив темы грядущих переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.