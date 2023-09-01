Путин назвал рецепт счастья Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном" 1 сентября поделился с учащимися рецептом счастья.

"Человеку важно найти себя, и если он себя находит, то у него появляется шанс реализовать себя по максимуму. Что такое реализовать себя по максимуму - это получить удовлетворение от того, что ты делаешь. Это и результат, и признание", - сказал Путин.

Глава государства добавил, что если человек добьется максимального результата на выбранном им поприще, а также посвятит свою жизнь семье, стране и окружающему миру, то такое сочетание сделает его по-настоящему счастливым.

Ранее KP.RU писал, что Путин анонсировал проведение в России новых конкурсов для всей семьи, которые направлены на развитие и укреплений традиционных ценностей в обществе.

Кроме того, Путин на мероприятии ко Дню знаний заявил, что Россия была и остается непобедимой страной благодаря своему народу.