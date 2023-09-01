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НовостиПолитика1 сентября 2023 15:24

МИД Дании потребовал сократить персонал посольства России до пяти человек

Таким образом Дания уравнивает число сотрудников, аналогично своему посольству
Сергей КУДРИН
МИД Дании потребовал сократить персонал посольства России до пяти человек

МИД Дании потребовал сократить персонал посольства России до пяти человек

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Дании потребовало от России сократить количество сотрудников посольства в Копенгагене до пяти человек, чтобы уравнять персонал с числом датских дипломатов в Москве. Об этом заявили в пресс-службе МИД Дании.

«1 сентября МИД Дании проинформировал посла РФ Владимира Барбина о том, что число сотрудников российской дипмиссии в Копенгагене должно быть сокращено до уровня, соответствующего посольству Дании в Москве», - говорится в сообщении ведомства.

Теперь персонал дипмиссии должен быть ограничен пятью дипломатами и 20 административно-техническими работниками.

Ранее KP.RU сообщил, что МИД России выступил за сохранение дипотношений с Японией.