МИД Дании потребовал сократить персонал посольства России до пяти человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Дании потребовало от России сократить количество сотрудников посольства в Копенгагене до пяти человек, чтобы уравнять персонал с числом датских дипломатов в Москве. Об этом заявили в пресс-службе МИД Дании.

«1 сентября МИД Дании проинформировал посла РФ Владимира Барбина о том, что число сотрудников российской дипмиссии в Копенгагене должно быть сокращено до уровня, соответствующего посольству Дании в Москве», - говорится в сообщении ведомства.

Теперь персонал дипмиссии должен быть ограничен пятью дипломатами и 20 административно-техническими работниками.

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