Шойгу заявил, что зерновая сделка завершилась не по вине России

Шойгу допустил продление зерновой сделки при выполнении обещаний перед Россией Фото: Вадим САВИЦКИЙ

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что зерновая сделка была остановлена не по вине России, однако Москва готова в любой момент возобновить ее, если Запад выполнит все обязательства перед РФ.

“И здесь мы можем сказать только одно, что если выполнить все то, что было обещано России, то сделка будет продлена. Но оказалось, что это сделать сложнее, чем выстраивать новые коридоры, новые наземные маршруты”, — сказал Шойгу на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Напомним, Россия вышла из зерновой сделки в июле 2023 года из-за невыполнения требований Москвы, обозначенных в рамках меморандума Россия-ООН.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что как только Запад выполнит все свои обещания в рамках прежних соглашений, Москва незамедлительно вернется в зерновую сделку.