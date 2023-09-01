Кирби: Белый дом не видит угрозы для Америки в расширении БРИКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, в ходе брифинга, заявил о том, что США не видят угрозы для себя в расширении БРИКС, и не рассматривают объединение как некую антиамериканскую коалицию стран.

«Мы не рассматриваем БРИКС в качестве некой антиамериканской коалиции или враждебной структуры, выступающей против наших интересов в области национальной безопасности и американской масштабной сети альянсов и партнерств», - заявил Кирби.

Представитель Белого дома подчеркнул, что у Вашингтона налажены двусторонние отношения со многими членами БРИКС, которые он охарактеризовал как «очень хорошие», а потому Штаты, якобы, не видят необходимости рассматривать объединение как угрозу для себя.

Ранее KP.RU сообщил, что агентство Bloomberg заявило о политическом провале США, в связи с расширением БРИКС.