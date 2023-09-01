В Белом доме прокомментировали попытки Украины наносить удары вглубь территории РФ

США не поощряют Украину и не помогают ей осуществлять удары вглубь России, сказал Кирби Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты Америки не поощряют и не помогают Украине осуществлять попытки нанесения ударов вглубь территории РФ. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби во время онлайн-брифинга.

"Не было никаких изменений в том, что касается нашей политики в отношении ударов (Украины) вглубь территории России. Мы не поощряем и не поддерживаем их", - заявил представитель администрации США.

Напомним, ранее вице-премьер Украины Михаил Федоров сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили порядка одной тысячи беспилотников, которыми представители киевского режима пытаются совершить удары по объектам на территории РФ. Несмотря на усилия ВСУ, российская система ПВО успешно отражает все вражеские дроны, не давая им достигнуть цели.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что назначенная цифра в миллион специалистов по беспилотникам к 2030 году будет недостаточна, отметив, что отрасль БПЛА очень быстро развивается в стране.