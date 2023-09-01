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НовостиОбщество1 сентября 2023 15:49

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность фонда "Свободная Бурятия"*

Ведомство передало сведения об организации в Минюст РФ
Сергей ЧИКОВ

Генеральная прокуратура России признала деятельность зарегистрированного в США фонда “Свободная Бурятия”* (признан в России иностранным агентом) нежелательной на территории Российской Федерации.

“По результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной деятельности созданной в форме общественного движения иностранной неправительственной организации Free Buryаtia Foundation* (Фонд "Свободная Бурятия"*), США”, — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Отмечается, что руководители данной организации на постоянной основе проживают за пределами Российской Федерации и под видом “просветительской” деятельности занимаются созданием информационных угроз и пытаются разжечь сепаратистские настроения в Бурятии. Ведомство отмечает, что направило результаты расследования в Министерство Юстиции РФ для дальнейшего внесения данной организации в соответствующие списки.

*организация, признанная в России иностранным агентом