Политолог Гуреев: Киев истощает ресурсы, повторяя ошибки нацистской Германии Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины по-прежнему безуспешно пытаются прорвать эшелонированную российскую оборону, что все больше напоминает нацистскую Германию в 41-42-х годов. Такое мнение выразил политолог Данила Гуреев в беседе с телеканалом «360».

— Сейчас ВС России находятся в очень серьезной эшелонированной обороне, не давая ВСУ достичь хоть какого-то результата, а вот украинцы идут по стопам Гитлера и совершают те же самые ошибки, пытаясь прорвать оборону, не имея для этого технических возможностей. Поэтому сегодня мы можем видеть этап повторения истории, — подчеркнул Гуреев.

Эксперт Франц Клинцевич заявил, что сейчас украинские войска пытаются отправлять волны беспилотников, чтобы хоть как-то оправдаться перед Западом за постоянную поддержку. Этим мнением он поделился с «Царьградом».

В это время на Западе все чаще говорят о том, что необходимо начать переговоры для разрешения кризиса на Украине. Эту позицию выразил премьер-министр Германской земли Саксония Михаэль Кречмер, отметив, что дипломатия лучше, чем постоянные поставки оружия. Эти его слова опубликовали на портале RT.