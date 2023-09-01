Путин назвал главную мысль, которую необходимо доносить школьникам

Путин назвал любовь к России главной мыслью "Разговора о важном" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин призвал педагогов и родителей прививать школьникам любовь к своей стране.

“Любить Россию. Но надо подойти к этому творчески”, — ответил президент на вопрос о том, какую главную мысль необходимо вынести из открытого урока “Разговор о важном”.

Владимир Путин добавил, что эту тему нужно освещать как точки зрения истории, так и с точки зрения текущих задач и вызовов, стоящих перед Россией.

“Вместе с разных сторон надо подавать эту тему, красиво, интересно, с тем чтобы у ребят глаза горели и чтобы вы сами получали удовольствие”, — призвал президент.

Также во время урока Путин поделился личными воспоминаниями о своих родственниках, в том числе покойном дедушке, участвовавшем в Великой Отечественной войне. Президент отметил, что благодаря российскому народу, Россия является непобедимой.