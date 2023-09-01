Психолог рассказала, как подготовить ребенка к ношению школьной формы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Чтобы подготовить ребенка к школе и в частности к школьной форме, стоит позитивно настраивать его на то, что он стал старше и теперь у него будет больше возможностей и обязанностей. Такой совет родителям дала психолог Алевтина Кузьмина в беседе с Life.ru.

— Конечно, никто не говорит о том, что наличие школьной формы поможет ребенку быстрее почувствовать себя членом классного коллектива. Но она помогает социализации и формированию корпоративнои культуры, — подчеркнула Кузьмина.

Помимо этого психолог считает, что отказ от школьной формы может спровоцировать более активный буллинг, который в дальнейшем может негативно сказаться на самооценке некоторых детей.

Кроме школьной формы, родителям стоит озаботиться и выбором ранца для своего ребенка. Оптимальная масса рюкзака должна быть не более 15 процентов от веса ребенка, а если же масса будет больше, то могут появиться изменения в осанке и походке. Об этом рассказал ортопед Юрий Молотков в беседе с «Известиями».

Также стало известно, что в 2023 году в России ожидается рекордное число первоклассников — около 120 тысяч. Несмотря на то, что в этом году первое сентября выпало на конец недели, большинство российских школ не будет сдвигать первый учебный день на понедельник. Этим поделился Пятый канал.