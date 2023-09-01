Макрон призвал правительство быть непреклонным при запрете хиджаба в школах Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к французскому правительству, призвав его быть непреклонным в вопросах запрета на ношение мусульманской одежды в школах страны. По его мнению, многие во Франции будут пытаться пренебрегать новым запретом, чтобы «бросить вызов республиканской системе». Об этом он заявил во время встречи с журналистами в лицее города Оранж.

«В школах, где сложилась наиболее чувствительная обстановка, будет работать специальный персонал, который будет поддерживать директоров и учителей и проводить разъяснительные беседы со школьниками и их семьями. От нас ничего не ускользнет, хоть мы и понимаем, что будут случаи (нарушения новых правил)», - заявил Макрон.

Напомним, что 27 августа 2023 года во Франции объявили о планах запретить с 1 сентября ношение абайи, женского мусульманского платья, а также камиса, мужского платья, в школах страны. Учителей обязали не пускать на занятия детей, которые придут в школу в подобной одежде.

Ранее KP.RU сообщил, что во Франции разгорелся скандал из-за запрета на ношение мусульманской одежды в школах.