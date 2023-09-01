Политолог Золотарев считает, что Киев ворует до 30% выделяемых Западом денег Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Украинские чиновники присваивают себе до 30 процентов средств, которые выделяются Киеву Западом. Такое предположение сделал политолог Андрей Золотарев в беседе с NEWS.ru. Эксперт уверен, что именно поэтому в Верховную раду внесли законопроект о приравнивании коррупции к госизмене.

— Такой законопроект — часть политического пиара. Это грамотный ход, поскольку президент Владимир Зеленский прекрасно понимает, что негатив от воровства чиновников уничтожает его репутацию, — добавил Золотарев.

Также политолог предположил, что западные страны создают вокруг Зеленского напряженности, чтобы сместить его, а во главу Украины поставить более прогнозируемого президента. Золотарев считает, что в ближайшее время в Киеве станет еще больше коррупционных скандалов с чиновниками из окружения Зеленского.

Ранее украинский психолог Олег Хомяк заявил, что без коррупции Украина рухнет, поскольку она стала «несущей конструкцией» для киевского режима. По его мнению, если убрать коррупцию, государство развалится в тот же момент.