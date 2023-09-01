Путин рассказал о письмах своего деда к сыну на фронт

Путин рассказал о письмах своего деда Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в рамках открытого урока "Разговор о важном" рассказал о письмах своего дедушки, который тот писал своему сыну, дяде главы государства, на фронт в период Великой Отечественной войны.

"Во-первых, мой дед - крестьянин, он жил в деревне, в Тверской губернии... Он к своему сыну обращается на "вы"... Я вот о чем подумал. Это же простой деревенский человек. Он и писал-то с ошибками. Но какая внутренняя глубокая культура была у нашего народа", - сказал президент.

Путин также рассказал, что ему глубоко в душу запали последние слова его бабушки перед смертью от немецкой пули в окопах. "Она понимала, что уходит из жизни. И он понимал. И она деду, своему мужу, говорит: "Не плачь. Не расстраивай меня". Вы представляете, какая глубина отношений у простых людей?", - заключил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия была и остается непобедимой страной благодаря своему народу.