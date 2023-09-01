В Малой Вишере открыли новый детский сад и гимназию

Фото: пресс-служба президента Российской Федерации

«Убеждён, Россия призвана и дальше быть примером по созданию условий для обучения подрастающего поколения. Для этого мы сами должны постоянно развиваться и идти вперёд», – отметил Владимир Путин и подчеркнул, что развитие общего и дошкольного образования – это важные направления демографической политики страны.

Андрей Никитин пояснил, что детский сад «Кроха» строился в рамках нацпроекта «Демография», гимназия – по нацпроекту «Образование».

«Сегодня у нас в районном центре – Малой Вишере – важный день. Не только День знаний, но и открытие двух новых учреждений образования: гимназии на 550 мест и детского сада на 140 мест. Школьники и малыши пошли в современные учреждения. Сейчас у нас появились стандарты образования, подготовки к школе. Я, как папа дошкольницы, как и все родители, этому очень рад. Владимир Владимирович, большое вам спасибо за программы по строительству и ремонту учреждений. Для Новгородской области это крайне важно. Когда появляется отремонтированная школа, меняется настроение у людей, особенно в посёлке или деревне, маленьком городе. Там это меняет жизнь, позволяет детям реализовать самые смелые и дерзкие мечты», – рассказал Андрей Никитин на прямом включении Президенту и Министру просвещения РФ Сергею Кравцову о новых образовательных объектах в регионе.

Фото: пресс-служба президента Российской Федерации

Во время видеоконференции с Президентом Владимиром Путиным заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова сообщила, что Новгородская область войдет в пилотный проект по поддержке рождаемости.

«С сентября мы будем реализовывать пилотный проект по улучшению демографической ситуации в трёх регионах страны, в число которых входит Новгородская область. Андрей Сергеевич, как глава комиссии Госсовета, взял на себя эту ответственность – реализовывать комплексные мероприятия для того, чтобы создавать благоприятную социально-экономическую среду. Поэтому у нас большая работа впереди, я очень надеюсь, что совместными усилиями у нас все получится», – заявила Татьяна Голикова.

Фото: пресс-служба губернатора Новгородской области

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Демография». Регионы-участники среди прочих мероприятий проведут оценку эффективности мер по поддержке рождаемости и улучшению демографической ситуации в стране.

Во время обсуждения темы поддержки семей с детьми Владимир Путин попросил Андрея Никитина рассказать об опыте региона в этом вопросе и о работе комиссии Госсовета по социальной политике, которую возглавляет губернатор.

Фото: пресс-служба губернатора Новгородской области

Для поддержки семей, по мнению Андрея Никитина, важную роль играет социальный контракт. В Новгородской области их заключено уже 17 тысяч, из них 90% – семьями с детьми.

«Это значит, что семьи получили возможность открыть свое дело, чему-то научиться, решить материальные вопросы. Это очень важно. Но регионы тоже должны дополнять федеральные решения своими предложениями, исходя из той ситуации, которая сложилась в каждом регионе. Это, например, проекты по капиталу за первого ребёнка. Региональный капитал, который мы даем, можно потратить на жильё, оплату допобразования. И очень интересное направление, по которому мы работаем под руководством Минздрава и Минтруда – это проект по репродуктивному здоровью. Речь идет о помощи будущим мамам, поддержке женского здоровья, профилактике абортов», – отчитался Андрей Никитин.

Также он отметил, что комиссия Госсовета – хорошая площадка для анализа региональных практик, с целью их масштабирования, в том числе, на российском уровне.