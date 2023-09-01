Стас Пьеха рассказал, за что его не любили в школе

Стас Пьеха признался, что плохо учился в школе Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Певец Стас Пьеха в школе не отличался примерным поведением и был отъявленным хулиганом. Об этом артист рассказал «Газете.ru».

- Я учился плохо, прогуливал все подряд. Приходил и спал на уроках. Учителя ставили меня в пример, каким быть не надо, - вспоминает Пьеха.

Певец вспомнил, что страдали от его выходок и одноклассники: однажды он вытащил стул из-под сверстника, тогда мальчик упал и сильно ударился головой.

- После этого в дневнике появилась запись: причинил ущерб ученику, - рассказал артист.

Как сообщили «Известия», в июне Стас Пьеха был госпитализирован. Позже певец поделился в соцсетях результатами медицинского обследования, сообщив, что глобальных проблем с сердцем на фоне внезапной госпитализации у него не выявлено.

По данным телеканала «360», Стас Пьеха, участник проекта «Фабрика звезд», российский певец и знаменитый внук Эдиты Пьехи долгое время употреблял наркотики. Начал Стас увлекаться в подростковом возрасте, потом ему на время удалось избавиться от пагубной зависимости.