Финансист рассказала, кому банки начнут отказывать в кредитах

получить кредит некоторым россиянам станет сложнее Фото: Иван МАКЕЕВ

Взять кредит для некоторых россиян теперь будет сложнее. Речь идет о тех гражданах, которые уже отдают на погашение займов более половины ежемесячного дохода, рассказала «Газете.ru» доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

- Банки станут чаще воздерживаться от кредитования заемщикам, с показателем долговой нагрузки от 50%, - считает Белянчикова.

Она добавила, что, возможно, кредитные организации при выдаче крупных сумм теперь начнут требовать от заемщика предоставления залога.

Ранее «Известия» сообщили, что с 1 сентября 2023 года для банков ужесточат условия предоставления кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Эта мера направлена на то, чтобы ограничить предоставление рискованных кредитов населению.

По данным телеканала «360», облегчить финансовую нагрузку по кредитам можно благодаря рефинансированию. Также, после приобретения недвижимости в ипотеку россияне получают налоговый вычет — эту сумму можно направить на досрочное погашение кредита.