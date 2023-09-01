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НовостиОбщество1 сентября 2023 17:29

Путин рассказал, как развить в себе лидерские качества

Путин: чтобы быть лидером, надо заниматься любимым делом и достигать результатов
Дарья ЧИПУРНАЯ
Владимир Путин в Солнечногорске 1 сентября

Владимир Путин в Солнечногорске 1 сентября

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном" в Солнечногорске рассказал о том, как можно развить в себе лидерские качества.

По словам главы государства, чтобы стать лидером, необходимо заниматься любимым делом и добиваться результатов. Как только это произойдет, человек станет примером для других.

"И так постепенно появятся лидерские навыки и качества, и люди за вами пойдут. Всегда идут за теми, кто добивается результата. Это не стихийное дело", - поделился Путин.

Ранее KP.RU рассказал о рецепте счастья от Владимира Путина. Президент РФ на встрече со школьниками сказал, что для счастья человеку необходимо найти себя и свое дело, а также посвятить жизнь своей семье и стране.