Психолог Мороз: программы родительского контроля защитят детей от мошенников

Родительский контроль поможет защитить ребенка от кибермощенников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Современные дети нередко становятся жертвами кибермошенников, чтобы защитить подростков в сети, не лишним будет установить программы родительского контроля на гаджеты. Об этом сообщила РИАМО дипломированный психолог Екатерина Мороз.

- Полностью изолировать ребенка от интернета не удастся, но стоит объяснить правила безопасности нахождения в сети. И не просто установить галочки в приложении родительского контроля, а ввести вручную все нежелательные для посещения ребенком ресурсы, - считает Мороз.

Психолог также отметила важность доверительного общения и эмоционального контакта с ребенком — в таком случае подросток будет сообщать обо всех проблемах родителям, а не идти на поводу у злоумышленников.

Ранее «Москва 24» со ссылкой на Центробанк РФ опубликовала список наиболее распространенных схем мошенничества в отношении школьников и их родителей. Среди ниих - предложения по обналичиванию средств "Пушкинской карты" с помощью ботов в мессенджерах. А также предложения легкого заработка, например с помощью псевдоинвестиций.

«Известия» сообщали, что в июле Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, согласно которому банки будут обязаны возвращать своим клиентам похищенные мошенниками с их счетов средства. При этом председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что теперь банки будут тщательнее проверять подозрительные переводы и заранее принимать меры, чтобы обезопасить своих клиентов от мошенников.