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НовостиОбщество1 сентября 2023 18:05

Путин посетил новый кампус мастерской управления «Сенеж»

Президент осмотрел новый кампус и стенды молодёжной политики
Сергей КУДРИН
Путин посетил новый кампус мастерской управления «Сенеж»

Путин посетил новый кампус мастерской управления «Сенеж»

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин посетил 1 сентября 2023 года, перед началом открытого урока «Разговор о важном», новый кампус мастерской управления «Сенеж». Глава государства был впечатлён размахом, заявив что в мастерской построили «целый город», сообщили в пресс-службе Кремля.

«Президенту продемонстрировали возведённый второй образовательный кампус. Благодаря его запуску в эксплуатацию обучение в «Сенеже» одновременно смогут проходить до полутора тысячи человек», - говорится в публикации.

Путину также показали стенды, посвящённые развитию молодёжных программ «Сенеж», а также форумам и центрам компетенций.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин провёл для школьников открытый урок, посвящённый патриотизму и истории России, развитию гражданского воспитания и нравственности в юных россиянах.