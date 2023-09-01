Путин посетил новый кампус мастерской управления «Сенеж» Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин посетил 1 сентября 2023 года, перед началом открытого урока «Разговор о важном», новый кампус мастерской управления «Сенеж». Глава государства был впечатлён размахом, заявив что в мастерской построили «целый город», сообщили в пресс-службе Кремля.

«Президенту продемонстрировали возведённый второй образовательный кампус. Благодаря его запуску в эксплуатацию обучение в «Сенеже» одновременно смогут проходить до полутора тысячи человек», - говорится в публикации.

Путину также показали стенды, посвящённые развитию молодёжных программ «Сенеж», а также форумам и центрам компетенций.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин провёл для школьников открытый урок, посвящённый патриотизму и истории России, развитию гражданского воспитания и нравственности в юных россиянах.