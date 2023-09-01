Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика1 сентября 2023 18:17

МИД РФ отреагировал на требование Дании сократить число российских дипломатов

МИД России назвал требование Дании сократить число дипсотрудников враждебным
Дарья ЧИПУРНАЯ
МИД отреагировал на требования Дании сократить число российских дипломатов

МИД отреагировал на требования Дании сократить число российских дипломатов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Российской Федерации расценивает требование властей Дании сократить представительство российских дипломатических сотрудников в Копенгагене как проявление враждебной позиции по отношению к стране. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Необходимые выводы из этого, конечно, будут сделаны", - заявила Захарова, чей комментарий приведен на официальном сайте дипведомства.

Ранее KP.RU писал о том, что власти Дании выдвинули требование сократить количество российских сотрудников в посольстве в Копенгагене с 15 до 5 человек начиная с 1 сентября 2023 года. МИД Дании проинформировал об этом посла РФ Владимира Барбина.

Накануне в пятницу, 1 сентября, глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за сохранение дипломатических отношений с Японией. Глава МИД отметил, что Россия остается открыта к диалогу со своим соседом.