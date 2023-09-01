МИД РФ отреагировал на требование Дании сократить число российских дипломатов

МИД отреагировал на требования Дании сократить число российских дипломатов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Российской Федерации расценивает требование властей Дании сократить представительство российских дипломатических сотрудников в Копенгагене как проявление враждебной позиции по отношению к стране. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Необходимые выводы из этого, конечно, будут сделаны", - заявила Захарова, чей комментарий приведен на официальном сайте дипведомства.

Ранее KP.RU писал о том, что власти Дании выдвинули требование сократить количество российских сотрудников в посольстве в Копенгагене с 15 до 5 человек начиная с 1 сентября 2023 года. МИД Дании проинформировал об этом посла РФ Владимира Барбина.

Накануне в пятницу, 1 сентября, глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за сохранение дипломатических отношений с Японией. Глава МИД отметил, что Россия остается открыта к диалогу со своим соседом.