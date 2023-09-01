Психолог Фельдблюм назвала нелюбовь к себе причиной появления лишнего веса

Чтобы похудеть, нужно полюбить себя, считает эксперт Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чтобы добиться стабильного снижения веса, недостаточно соблюдать диету или потеть часами на тренажерах. В первую очередь, нужно заняться психологическим здоровьем и полюбить себя, таким мнением поделилась с РИАМО психолог Вероника Фельдблюм.

- Одна из причин (невозможности похудеть) - нелюбовь к себе, - отметила психолог.

Она добавила, что также часто человек, жаждущий социального признания, но не получающий его, набирает вес. Еще одна не очевидная причина набора веса: неспособность выдерживать свои чувства. По словам психолога, она часто проявляется в неудержимом желании что-то съесть вечером или даже ночью.

Ранее телеканал «Царьград» со ссылкой на нутрициолога сообщил, что для похудения важно соблюдать график сна, не покупать домой вредные и не полезные продукты, а также организовать приемы пищи в одно и то же время. А если случился срыв - не ругать себя, а спокойно вернуться к правильному режиму питания.

По данным «Известий», похудеть могут помочь и жирные продукты: авокадо, растительные масла, орехи.