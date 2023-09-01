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НовостиЗдоровье1 сентября 2023 19:00

Психолог Фельдблюм назвала нелюбовь к себе причиной появления лишнего веса

Также часто человек, жаждущий социального признания, но не получающий его, набирает вес
Валентина БРЫКАЛИНА
Валентина БРЫКАЛИНА
Чтобы похудеть, нужно полюбить себя, считает эксперт

Чтобы похудеть, нужно полюбить себя, считает эксперт

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чтобы добиться стабильного снижения веса, недостаточно соблюдать диету или потеть часами на тренажерах. В первую очередь, нужно заняться психологическим здоровьем и полюбить себя, таким мнением поделилась с РИАМО психолог Вероника Фельдблюм.

- Одна из причин (невозможности похудеть) - нелюбовь к себе, - отметила психолог.

Она добавила, что также часто человек, жаждущий социального признания, но не получающий его, набирает вес. Еще одна не очевидная причина набора веса: неспособность выдерживать свои чувства. По словам психолога, она часто проявляется в неудержимом желании что-то съесть вечером или даже ночью.

Ранее телеканал «Царьград» со ссылкой на нутрициолога сообщил, что для похудения важно соблюдать график сна, не покупать домой вредные и не полезные продукты, а также организовать приемы пищи в одно и то же время. А если случился срыв - не ругать себя, а спокойно вернуться к правильному режиму питания.

По данным «Известий», похудеть могут помочь и жирные продукты: авокадо, растительные масла, орехи.