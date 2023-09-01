NBC News: Белый дом ведет активную подготовку к запуску импичмента Байдена

Белый дом начал активно готовиться к запуску импичмента Байдена Фото: REUTERS

В Белом доме начали вести активную подготовку к возможному запуску процедуры импичмента президенту США Джозефу Байдену. Об этом информирует телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Инициаторами подготовки к запуску процедуры стали представители Республиканской партии в палате Конгресса США. Их цель - дать агрессивный ответ действиям их оппонентов из партии демократов.

По данным источника, в Белом доме создана военная комната из более двадцати юристов и советников, чтобы те подготовили свой ответ на возможный импичмент Байдена. Они собираются представить действия республиканцев как бездоказательный трюк.

"Никогда еще в современной истории импичмент не строился на полном отсутствии доказательств", - говорится в материале телеканала.

Ранее сайт KP.RU рассказал, что будет с Байденом в случае запуска процедуры импичмента и почему каждый американский президент сталкивается с такой угрозой.