Песков: Путин вечером посетил родные места своих предков в Тверской области

Владимир Путин посетил село Тургиново в Тверской области Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин посетил родные места своих предков в Тверской области вечером в пятницу, 1 сентября. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

После посещения открытого урока "Разговор о важном" в молодежном центре "Сенеж" в Солнечногорске президент России посетил село Тургиново в Тверской области, откуда родом его предки.

Ранее Путин поделился воспоминаниями о своем дедушке, который родом из Тверской области. Тот писал своему сыну, который приходится президенту дядей, письма на фронт во время Великой Отечественной войны. По словам Путина, в то время у русского народа была внутренняя глубокая культура. Но и сейчас Россия остается непобедимой страной благодаря своим людям.