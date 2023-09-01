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НовостиОбщество1 сентября 2023 19:41

Песков: Путин вечером посетил родные места своих предков в Тверской области

Президент России после открытого урока в Солнечногорске направился в село Тургиново
Дарья ЧИПУРНАЯ
Владимир Путин посетил село Тургиново в Тверской области

Владимир Путин посетил село Тургиново в Тверской области

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин посетил родные места своих предков в Тверской области вечером в пятницу, 1 сентября. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

После посещения открытого урока "Разговор о важном" в молодежном центре "Сенеж" в Солнечногорске президент России посетил село Тургиново в Тверской области, откуда родом его предки.

Ранее Путин поделился воспоминаниями о своем дедушке, который родом из Тверской области. Тот писал своему сыну, который приходится президенту дядей, письма на фронт во время Великой Отечественной войны. По словам Путина, в то время у русского народа была внутренняя глубокая культура. Но и сейчас Россия остается непобедимой страной благодаря своим людям.