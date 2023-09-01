ООН не смогла установить обстоятельства казни в опорном пункте ВСУ Фото: REUTERS

Организация объединенных наций не в состоянии установить обстоятельства казни в опорном пункте Вооруженных сил Украины, заявила пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Марта Уртадо.

«Мы просмотрели видео и находим эти изображения тревожными, но только на основании видеозаписи мы не в состоянии определить, что произошло, и были ли допущены нарушения международного гуманитарного права в данном конкретном случае», – сказала он в комментарии РИА Новости.

Напомним, в среду, 30 сентября, в СМИ появились сообщения «о видео на котором русские солдаты утверждают, что обнаружили украинскую пыточную в только что взятом ими опорнике». Как говорилось в сообщении, украинские военные пытали бойца из 155 бригады морской пехоты ВС России.