Зоолог рассказал, как спастись при встрече с крупным хищником

Медведь - опасный хищник, встречи с которым лучше избегать Фото: Елена КРИВЯКИНА

Крупные хищники нередко выходят к людям: подобные случаи были ранее зафиксированы, например, в Приморском, Краснодарском крае, Башкирии. Как спастись при встрече с ними рассказал изданию «Подмосковье сегодня» зоолог, доктор биологических наук Сергей Гашев.

- При встрече с медведем бежать бессмысленно, так как хищник все равно быстрее. Лучше медленно пятиться от него, постепенно скрыться с глаз, - считает Гашев.

Зоолог добавил, что, если это возможно, стоит залезть на толстое дерево или крышу дома. Взрослый медведь туда взбираться не станет и, скорее всего, со временем уйдет.

Чтобы избежать встречи с хищником, по словам эксперта, надо вести себя шумно: кричать или даже петь песни. Дело в том, что медведи не переносят шума.

Ранее KP.RU сообщил, что в Приморском крае медведь до смерти задрал охранника на вахте в лесу близ села Черемшаны. Позже хищник напал на инспекторов, прибывших на место.

Разгуливающего по улицам медведя заметили и в Башкирии. Впервые на глаза людям дикий зверь попался в воскресенье, 27 августа. На следующий день косолапый вновь вышел к людям, на этот раз его видели в частном секторе и около железнодорожной станции.