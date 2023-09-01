США намерены объявить о поставках Украине снарядов с обедненным ураном

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Власти Соединенных Штатов намерены объявить на следующей неделе о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

По информации Reuters, снаряды с обедненным ураном войдут в новый пакет помощи Киеву от Вашингтона. Эти боеприпасы могут использоваться в танках Abrams, который, как рассказали агентству американские чиновники, должны быть переданы Украины в ближайшие недели.

Как пишет издание, стоимость нового пакета помощи составить от 240 до 375 миллионов долларов. Что в него войдет, в настоящее время уточняется.

Напомним, в апреле этого года Великобритания объявила об отправке Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, среди которых были боеприпасы с обедненным ураном. Как заявил заместитель главы Министерства обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи, ведомство не отслеживает места применения таких снарядов. Кроме того, по его словам, у Лондона нет обязательств производить очистку боеприпасов с обедненным ураном после завершения конфликта на Украине.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин предупреждал, что РФ есть чем ответить на поставки Украине боеприпасов с обедненным ураном.

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