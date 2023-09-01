Синоптик Шувалов: похолодание придет в Москву на следующей неделе

В ближайшие дни москвичи еще смогут насладиться теплом Фото: Андрей АБРАМОВ

Лето официально закончилось, и тепло не задержится в Москве на долго. Похолодание придет в столицу уже на следующей неделе, такой прогноз дал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

- На следующей неделе, 5 и 6 сентября, в северных районах Москвы ожидаются дожди, - рассказал Шувалов.

Он добавил, что температура воздуха начиная со второй половины следующей недели не превысит +16...+18 градусов.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что "бабье лето" в России будет. Ожидать возвращение теплого периода можно будет во второй половине сентября в Москве, Московской, Рязанской, Владимирской, Калужской областях.

Начало первого месяца осени и практически до конца 1-ой декады сентября максимальные температуры в районе 27-33 градусов прогнозируются на юге России (Крым, Приазовье, Черноморское побережье Краснодарского края, Ставрополье, Адыгея, Ростовская область).