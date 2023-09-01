Риелтор Полякова: цены на аренду жилья в Москве снизятся к зиме

Ожидается, что цены на аренду в Москве упадут к зиме Фото: Иван МАКЕЕВ

Цены на аренду жилья в Москве традиционно выросли в августе, однако, уже к зиме ожидается снижение стоимости. Таким прогнозом поделилась с RT риелтор Оксана Полякова.

- Высокий сезон на рынке недвижимости стартует в августе и длится до конца октября. В этот период наймодатели поднимают цены в среднем на 10—15%. Но к зиме спрос ослабеет, и для привлечения новых арендаторов собственникам придется снижать стоимость, - отметила Полякова.

Риелтор добавила, что в 2023 году спрос в масс-маркете сосредоточен на объектах эконом-класса.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что в России могут снизиться цены на жилье по ипотеке. Фактором, который будет стимулировать падение цен на жилье в России, может стать снижение спроса на квартиры в случае ужесточения требований ЦБ к ипотеке.

1 июня вступили в силу изменения от ЦБ: регулятор переутвердил надбавки к коэффициентам риска по ипотеке. Первоначальный взнос заёмщика для неприменения надбавок теперь должен составлять не менее 20%, а с 1 января 2024 года - не менее 30%. То есть сейчас банкам придется либо увеличивать первоначальный взнос, либо повышать ставки.