Минобороны РФ сообщило о перехвате беспилотника ВСУ над Белгородской областью Фото: REUTERS

Украинский беспилотный аппарат был перехвачен над Белгородской областью в пятницу, 1 сентября, сообщает Министерство обороны России.

«1 сентября около 23.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории РФ. Украинский БПЛА был перехвачен над территорией Белгородской области», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Напомним, российское Министерство обороны 1 сентября сообщило о пресечении очередной попытки Украины атаковать объекты на территории РФ с помощью беспилотников. Дрон был сбит в Белгородской области около 07:30 мск российскими средствами противовоздушной обороны.

Кроме того, Минобороны России заявило об уничтожении беспилотника в Люберцах. Его удалось сбить дежурными средствами противовоздушной обороны.