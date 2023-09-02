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НовостиПолитика1 сентября 2023 21:15

Минобороны РФ сообщило о перехвате беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Российские силы пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку по объектам в России
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Минобороны РФ сообщило о перехвате беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Минобороны РФ сообщило о перехвате беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Фото: REUTERS

Украинский беспилотный аппарат был перехвачен над Белгородской областью в пятницу, 1 сентября, сообщает Министерство обороны России.

«1 сентября около 23.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории РФ. Украинский БПЛА был перехвачен над территорией Белгородской области», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Напомним, российское Министерство обороны 1 сентября сообщило о пресечении очередной попытки Украины атаковать объекты на территории РФ с помощью беспилотников. Дрон был сбит в Белгородской области около 07:30 мск российскими средствами противовоздушной обороны.

Кроме того, Минобороны России заявило об уничтожении беспилотника в Люберцах. Его удалось сбить дежурными средствами противовоздушной обороны.