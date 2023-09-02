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НовостиПолитика1 сентября 2023 22:39

Зампостпреда РФ при ООН Полянский назвал большим риск столкновения России и НАТО

Ситуация для Вооруженных сил Украины весьма сложная, отметил дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Зампостпреда РФ при ООН Полянский назвал большим риск столкновения России и НАТО

Зампостпреда РФ при ООН Полянский назвал большим риск столкновения России и НАТО

Фото: REUTERS

Риск прямого столкновения России и стран НАТО большой, ситуация становится опасной, считает заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы много раз предупреждали, что ситуация весьма опасная и есть большой риск прямого столкновения между РФ и НАТО», – заявил дипломат во время общения с пользователями соцсети X.

По мнению зампостпреда России при ООН, ситуация для Вооруженных сил Украины весьма сложная, а единственным спасением для них является военная поддержка со стороны Запада. Вместе с тем он отметил, что помощь западных государств постепенно уменьшается, а многие там начинают понимать, что Киев проигрывает.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин заявлял ранее, что столкновения вооруженных сил России с США и странами НАТО никто не хочет, однако Москва «всегда готова к любому сценарию».