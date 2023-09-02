Кадыров поручил разобраться в драке с участием чеченского спортсмена Чурчаева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил разобраться в массовой драке с участием чеченского спортсмена Шовхала Чурчаева в Москве, сообщил депутат Государственной думы Адам Делимханов.

«По поручению Рамзана Кадырова инцидент был взят мной под личный контроль. Отмечу, что по данной ситуации я нахожусь на связи с мэром Москвы и руководителями правоохранительных органов столицы. Мы будем разбираться в этом, и на 100% выполним поручение», – написал парламентарий в Telegram.

Как уточнил Делимханов, подобные инциденты осуждаются Кадыровым и чеченским народом, поскольку спортсмен не должны «устраивать бессмысленные шоу». Депутат заверил, что поведение отдельных людей, идущее «вразрез с нашей религией и традициями, будет пресекаться», а к зачинщикам конфликтов «будут приниматься самые жесткие меры в соответствии с законом и обычаями».

Напомним, во время пресс-конференции бойцовского промоушена «Наше дело», которая проходила в торговом центре «Ривьера» в Москве, бойцы поп-ММА подрались со зрителями. Драка началась после провокационной речи одного из зрителей. На слова мужчины отреагировали бойцы Шовхал Чурчаев и Ильяс Якубов. Первый из них раньше угрожал убийством другому участнику промоушена. В потасовке принимали участие около 20 человек.