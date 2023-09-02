Отец британского наемника ВСУ призвал Скотленд-Ярд расследовать его исчезновение Фото: REUTERS

Отец пропавшего на Украине британского наемника Дэниела Берка, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ, обратился в Скотленд-Ярд с призывом помочь в расследовании исчезновения сына.

Как передает газета The Telegraph, семья Берка «пережила кошмарный сон» после того, как он исчез. Отец наемника рассматривает вариант поездки на Украину, чтобы самому попытаться расследовать пропажу Дэниела.

В качестве одной версии исчезновения британца выдвигаются разногласия с коллегами-добровольцами из-за доступа к финансированию и оборудованию, в результате которых Берк мог быть убит, отмечает издание.

Напомним, на Украине ранее погиб 22-летний британский наемник Сэм Ньюи, студент из Бирмингема, не имеющий военного опыта и профессии. Он попал под минометный обстрел. Дэн Ньюи, который также принимал участие в боях украинского конфликта, заявил что его брат погиб за людей, которых никогда не видел и не познакомился бы с ними ни при каких обстоятельствах.