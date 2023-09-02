В Британии предсказали провал наступлению ВСУ Фото: REUTERS

Наступление Вооруженных сил Украины не принесет Киеву кардинальных результатов, считает бывший офицер армии Великобритании Фрэнк Ледвидж.

«Ясно, что наступление Украины не принесет кардинальных результатов. Украинцы указывают на то, что решающее значение могло бы иметь большее количество западной техники, друзья Украины говорят, что если бы они использовали тактику «комбинированного оружия», то можно было бы добиться большого прогресса», – написал он в статье для The Guardian.

По словам Ледвиджа, в правительстве Соединенных Штатов все меньше желания оказывать помощь Киеву. Как отметил британский офицер, Вашингтон опасается ядерной эскалации с Россией.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский признал, что наступление Вооруженных сил страны продвигается очень тяжело.

Как писал сайт KP.RU, неприятные вопросы к итогам наступления и действий ВСУ украинский лидер попытался купировать, заявив, что во время конфликта украинцы не имеют права веселиться в барах и валяться на пляжах, когда солдаты умирают на полях боя. Таким нехитрым способом он попытался донести до своих сограждан, что в череде неудач, которые ВСУ терпят на полях сражений, виноват не он и его команда, а само население.